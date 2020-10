EMMERICH : Corona: Private Feiern online im Rathaus anmelden

EMMERICH Wer privat feiert und mehr als 50 Leute einlädt, muss das jetzt anmelden. Wegen Corona. Das geht relativ einfach über ein Online-Formular der Stadtverwaltung.

Zur Anmeldung von privaten Feierlichkeiten im öffentlichen Raum mit mehr als 50 Personen hat die Stadt Emmerich ab sofort ein Online-Formular auf www.emmerich.de (Coronavirus > Infos zu Veranstaltungen) freigeschaltet. Damit können Privatpersonen, Veranstalter und Verantwortliche, die in den nächsten Wochen größere private Veranstaltungen in Restaurants oder größeren Sälen planen, jetzt unkompliziert die Vorgaben der neuen Coronaschutzverordnung NRW einhalten.

Seit dieser Woche müssen in Nordrhein-Westfalen private Feste, wie Jubiläen, Hochzeits-, Tauf-, Geburtstagsfeiern, die nicht in einer Privatwohnung stattfinden und an denen zwischen 50 und 150 Personen teilnehmen, drei Werktage vor dem Termin beim Fachbereich Bürgerservice und Ordnung angezeigt werden.