Emmerich : Start der Stadtgutscheine am Samstag

Start der Stadtgutscheine am Samstag

Die harten Corona-Beschränkungen haben viele Händler in Not gebracht. Der Gutschein soll das abmildern. Foto: dpa/Uwe Anspach

Emmerich Die Aktion soll dem Handel und der Gastronomie helfen. Die Stadt bezuschusst die Gutscheine mit 125.000 Euro und übernimmt 20 Prozent des Einkaufs.

Am Samstag, 22. Mai ist es endlich soweit: Der Verkauf des Emmericher Stadtgutscheins startet.

Die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein (WFG) hatte aufgrund des anhaltenden Lockdowns den Verkaufsstart des Stadtgutscheins verschoben.

„Zahlreiche Unternehmen hätten bei einem früheren Start des Stadtgutscheins nicht profitieren können, da sie entweder geschlossen oder nur sehr begrenzt geöffnet hatten. Somit hätte dies das politische und wirtschaftliche Ziel des Emmericher Stadtgutscheins verfehlt. Aufgrund der sinkenden Inzidenzen und schrittweisen Öffnung kann der Verkauf jetzt aber starten“, so WFG-Geschäftsführerin Sara Kreipe.

Den Stadtgutschein wird es in drei verschiedenen Beträgen geben: 30 Euro, 60 Euro und 120 Euro. Gezahlt werden lediglich 80 Prozent des Gutscheinwerts. Die übrigen 20 Prozent bezuschusst die Stadt Emmerich mit der zur Verfügung gestellten Förderung von 125.000 Euro.

Wer zum Beispiel einen Gutschein in Höhe von 120 Euro kaufen möchte, muss lediglich 100 Euro bezahlen. Mit dem Stadtgutschein wird dem Einzelhandel und der Gastronomie in Emmerich geholfen.

„Mittlerweile haben wir rund 50 Akzeptanzstellen, wobei ich hoffe, dass sich nach dem Verkaufsstart noch weitere Akzeptanzstellen bei uns melden, um mitmachen zu wollen. Es fallen keine Kosten für die Akzeptanzstelle an und die Bürger hätten eine größere Auswahl, zur Einlösung ihres Gutscheins“, wie die Mitarbeiterin der WFG Eline Hülkenberg berichtet.

Verkaufsstellen des Emmericher Stadtgutscheins sind die Tourist Information in Emmerich (Rheinpromenade 27) und Elten (Lindenallee 31). Für diejenigen, die den Stadtgutschein lieber online kaufen möchten gibt es die Webseite www.emmerich-gutschein.de. Hier wird der Gutschein nach dem Kauf per PDF an die E-Mail-Adresse des Käufers geschickt.