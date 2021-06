Emmerich : Testzentrum Stadtweide schließt am 1. Juli

Emmerich Es ist logisch und eine Schließung, die erfreulich ist. Das Testzentrum an der Tackenweide schließt, weil die Inzidenzzahlen im Kreis Kleve weiter sinken.

Das Testzentrum an der Tackenweide ist nicht das erste, das schließt. Die Inzidenzen fallen und der Kreis Kleve ist nun in der Inzidenz Stufe 1. Das bedeutet, dass die Testpflicht in der Gastronomie und im Einzelhandel entfällt. Damit ist vor einigen Tagen auch die Corona Teststation für die Rheinpromenade am Alten Markt eingestellt worden. „Wir haben am Wochenende gemerkt, dass die Nachfrage nach einem Test rückläufig ist“, berichtete Sven Jansen, Betreiber der Teststation an der Rheinpromenade. Nach Rücksprache der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft (WFG) mit dem Einzelhandel und den Gastronomen in der Innenstadt und an der Rheinpromenade hat Sven Jansen beschlossen, die Teststation einzustellen. „Sollte sich die Situation wieder ändern, können wir die Teststation kurzfristig wieder in Betrieb nehmen“, so Jansen.