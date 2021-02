Corona : Emmericher Stadttheater sagt bis zum 16. April alle Termine ab

EMMERICH Auf Grund der aktuellen pandemischen Lage muss das Emmericher Stadttheater auch in den kommenden Wochen geschlossen bleiben. Das hat zur Folge, dass bis einschließlich 16. April alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten.

Das hat am Freitag die Stadtverwaltung mitgeteilt.

„Das Team des Stadttheaters bedauert es außerordentlich, dass die Veranstaltungen nicht nachgeholt werden können“, heißt es in dem Schreiben. Wer Karten über das Theaterbüro in Emmerich bezogen hat, kann diese persönlich oder per Post zurückgeben. Das Geld wird dann automatisch erstattet.