EMMERICH : Corona - Nächste Sonderimpfung am Mittwoch

Dr. Erich und Dr. Beate Lycko organisieren die Impfaktion. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich Von Impfmüdigkeit ist in Emmerich nichts zu spüren. Jedenfalls nicht bei den Sonderterminen, die das Ärztepaar Lycko in der Stadt organisiert. Der nächste Termin ist am Mittwoch.

Am kommenden Mittwoch, 25. August, findet eine weitere Sonder-Impfaktion in Emmerich statt. Durch eine Initiative der Emmericher Ärzte Dr. Beate und Dr. Erich Lycko können sich Bürger an dem Tag zwischen 16 und 19 Uhr in der Rheinschule (Hinter dem Mühlenberg 1) gegen das Corona-Virus impfen lassen. Dies gilt erstmals auch für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren. Sie können in Begleitung eine Erziehungsberechtigten ebenfalls geimpft werden. Es wird der Impfstoff Biontec/Pfizer angeboten. Jeder, der sich gegen das Corona-Virus impfen lassen möchte, kann zu der Impfung kommen.

Eine Terminreservierung ist nicht nötig. Impfwillige müssen lediglich ihren Personalausweis und – wenn vorhanden – ihren gelben internationalen Impfausweis mitbringen. Alternativ wird ein neuer Impfausweis ausgestellt.

Aus organisatorischen Gründen ist es nicht möglich, den QR-Code für den digitalen Impfausweis vor Ort auszudrucken. Mit den entsprechenden Bescheinigungen können Geimpfte diesen aber in Apotheken ausstellen lassen.

Um einen möglichst reibungslosen Ablauf organisieren zu können, wäre das Praxisteam Dr. Lycko dankbar, wenn die Impfwilligen das Aufklärungsmerkblatt und den Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Schutzimfpung schon ausgefüllt und unterschrieben mitbringen würden.