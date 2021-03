„Keine Chancengleichheit für Geschäfte“ : Warum es die Emmerich-Gutscheine noch nicht gibt

Emmerich Eigentlich sollen die Emmerich-Gutscheine dem Handel helfen, um besser durch den Lockdown zu kommen. Doch genau jetzt sollen die Gutscheine noch nicht herausgegeben werden.

Ende Februar hatte der Rat der Stadt Emmerich beschlossen, 125.000 Euro für einen Emmerich-Gutschein bereitzustellen. Der Stadtgutschein soll den lokalen Einzelhandel, das Dienstleistungsgewerbe und die Gastronomie in der seit über einem Jahr anhaltenden Corona-Krise unterstützen.

„Stand heute wird der Emmerich-Gutschein bei fast 50 Akzeptanzstellen im ganzen Stadtgebiet einlösbar sein“, heißt es am Montag in einer Pressemitteilung der Emmericher Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG).

Aber: Aufgrund des weiterhin anhaltenden Lockdowns wird der Emmerich-Gutschein nicht - wie geplant - ab dem 1. April in den Tourist-Informationen sowie online verkauft. „Grund dafür ist, dass zahlreiche Unternehmen durch die andauernden Einschränkungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vom Gutschein und der Förderung profitieren würden. Somit würde das politische und wirtschaftliche Ziel des Emmerich-Gutscheins verfehlt werden“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Und weiter: „Ziel muss es sein, dass alle teilnehmenden Unternehmen dieselben fairen Bedingungen haben, am Emmerich-Gutschein teilzunehmen.“