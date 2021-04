Neue Niederlande-Regeln wegen Corona : Andrang bei Testzentren: Neue Testmöglichkeit jetzt in Elten

Schnelltests bietet jetzt auch die St.-Vitus-Apotheke in Elten an, teilt die Stadtverwaltung mit. Foto: dpa/Kira Hofmann

Emmerich Die neuen Corona-Bestimmungen treffen die Pendler in Emmerich hart. Klar, dass der Andrang bei den Testzentren hoch ist. Aber es gibt auch eine gute Nachricht.

Die neuen Einreiseregelungen aus den Niederlanden (die auch viele Berufspendler aus unserer Stadt betreffen) haben offensichtlich für eine große Nachfrage am Testzentrum am Kapaunenberg gesorgt. In dieser Woche sind dort aktuell keine Termine mehr frei. Das hat am Montag morgen die Emmericher Stadtverwaltung bei Facebook mitgeteilt.