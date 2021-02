Corona : Maskenpflicht an der Emmericher Promenade

Emmerich Mal eben Hochwasser anschauen. Das war früher kein Problem. Doch jetzt herrscht eine Pandemie. Deshalb gelten verschärfte Regeln am Rhein. Damit die Hochwasser-Touristen sich nicht selbst gefährden.

Die Stadt Emmerich am Rhein erwartet für das kommende Wochenende eine große Zahl an „Hochwasser-Touristen“ an der Rheinpromenade.

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt für Fußgänger und Radfahrer am Freitag, 5. Februar,von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr und am Samstag (6.2.) und Sonntag (7.2.) in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr. Die Kommunalbetriebe werden eine entsprechende Beschilderung auf der Promenade, im Rheinpark und an den Zuwegen aufstellen.