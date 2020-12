EMMERICH : Hinze: Feuerwerk-Tourismus wird es wohl nicht geben

EMMERICH Seit Jahren drängen Hunderte niederländische Kunden kurz vor Silvester in die Emmericher Supermärkte und Geschäfte, um sich hier mit Feuerwerk einzudecken. Es ist einfach deutlich günstiger als in Holland.

In einer Pressemitteilung schriebt er: „Ich habe in den vergangenen Wochen an verschiedenen Stellen sehr deutlich auf die Situation der grenznahen Gemeinden hingewiesen – unter anderem in einer Konferenz mit der zuständigen NRW-Ministerin Ina Scharrenbach und in einem Telefongespräch mit dem Bürgermeister von Nijmegen, Hubert Bruls, der zugleich auch Vorsitzender des „nationale Veiligheidsberaad“ in unserem Nachbarland ist. Ein Gremium, dass die niederländische Regierung in Sicherheitsfragen berät.“