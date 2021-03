EMMERICH : Kapaunenberg als Corona-Testzentrum: So funktioniert es

EMMERICH Tests sorgen für Sicherheit. Ab Donnerstag kann jeder einen Termin buchen, um sich im Schützenhaus Kapaunenberg testen zu lassen. Und so funktioniert die Sache.

In der Coronavirus-Testverordnung heißt es: „Testungen nach § 4a („Bürgertestung“) können im Rahmen der Verfügbarkeit von Testkapazitäten mindestens einmal pro Woche in Anspruch genommen werden“.

Die Möglichkeit zur Testung im Schützenhaus Kapaunenberg steht nicht nur Personen mit Wohnsitz in Emmerich offen, sondern grundsätzlich jeder Person, die einen Wohnsitz in Deutschland hat.

Carsten Moser, Inhaber der Stern-Apotheke, und Ingo Blümlein, Inhaber der Sonnen-Apotheke, betreiben das Testzentrum. „Wir bieten einen Antigen-Schnelltest über einen Nasen-Rachenabstrich an. Bereits nach 20 Minuten erhält man das Testergebnis verschlüsselt per E-Mail“, erklärte Moser.

Wichtig sei, dass der Test sich nur an symptomfreie Patienten richte. „Wenn jemand Symptome einer Corona-Erkrankung hat wie Fieber über 38°C, Husten, Schnupfen, Kopf- und Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit oder der vorübergehende Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns, dann soll er sich in Quarantäne begeben und sofort den Hausarzt oder die telefonische Hotline der Ärzte unter 116117 anrufen, um das mit einem PCR-Test abzuklären“, betonte der Apotheker.

Die Terminbuchung erfolgt im Internet unter www.testzentrum-emmerich.de. Den Termin kann jeder aus einer Liste mit „freien Check-in-Zeiten“, die im Abstand von fünf Minuten vergeben werden, selber wählen. „Nach der Buchung erhalten Sie von uns eine Buchungsbestätigung per Email. Diese Buchungsbestätigung und eine Selbstauskunft drucken Sie bitte aus und bringen sie unterschrieben mit zum Testzentrum. Beide Dokumente sind Voraussetzung für den Test“, erklärte Ingo Blümlein. Damit sich keine Schlangen vor der Tür bilden, sollte man sich genau an die Uhrzeit halten.

Der Bürger benutzt den Eingang zum Festsaal des Schützenhauses – Betreten nur mit medizinischer oder FFP2-Maske erlaubt. In der Garderobe findet der Check-in statt. Er gibt die Dokumente ab, bekommt einen Laufzettel, das Teströhrchen und eine PIN-Nummer. Das Testergebnis wird an die angegebene E-Mail-Adresse versandt. Mit der PIN kann die pdf-Datei entschlüsselt, gelesen und ausgedruckt werden.

Sollte ein Test positiv sein, wird das ans Gesundheitsamt gemeldet und der Patient in Quarantäne geschickt. Zur Kontrolle muss dann ein PCR-Test gemacht werden. 24 Stunden ist das Ergebnis gültig. Rund 50 bis 60 Tests pro Stunde lassen sich mit einem Team durchführen. Zurzeit wird beispielsweise nur beim Betreten eines Seniorenheimes so ein negativer Corona-Nachweis verlangt. Deshalb rechnen die beiden Betreiber damit, dass es zu Beginn noch sehr ruhig im Testzentrum zugehen wird.

Beginnen wollen sie am Donnerstagnachmittag von 15 bis 18 Uhr, auch am Freitag und Samstag wird das Testzentrum für jeweils drei Stunden offen sein. „Sollte die Politik aber überlegen, dass beispielsweise für Kino-, Gastronomie- oder Friseurtermine so ein Corona-Testergebnis vorgelegt werden muss, dann wird die Nachfrage steigen“, so Ingo Blümlein.