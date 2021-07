EMMERICH : Nächster-Impftermin ohne Anmeldung am Mittwoch

Nächster-Impftermin ohne Anmeldung am Mittwoch

EMMERICH Schon mal vormerken: Am kommenden Mittwoch, 21. Juli, gibt es noch einmal die Möglichkeit, sich ohne vorherige Terminreservierung gegen das Corona-Virus impfen zu lassen.

Am kommenden Mittwoch, 21. Juli, gibt es noch einmal die Möglichkeit, sich ohne vorherige Terminreservierung gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Durch eine Initiative der Emmericher Ärzte Dr. Beate und Dr. Erich Lycko können sich Bürger an dem Tag zwischen 15 Uhr und 19 Uhr in der Rheinschule, Hinter dem Mühlenberg 1, impfen lassen. Je nach Verfügbarkeit werden die Impfstoffe Biontec/Pfizer oder Moderna angebote