Emmerich : Trotz Corona - Warum die Händler in Elten noch an einen Weihnachtsmarkt glauben

Trotz Corona - Warum die Händler in Elten noch an einen Weihnachtsmarkt glauben

Elten Corona hat den Händlern in Elten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch die Hoffnung wächst. Gibt es vielleicht den Weihnachtsmarkt wieder? Oder sogar die Kirmes?

Kann der traditionelle Eltener Weihnachtsmarkt in diesem Jahr stattfinden? Das hoffen zumindest die Händler.

Sie trafen sich am Montagabend zur Versammlung der Interessen- und Werbegemeinschaft Elten (IWE) im Hotel Wanders am Eltener Markt. Die corona-konforme Veranstaltung wurde um 19:30 Uhr durch die Begrüßung des 1. Vorsitzenden Rainer Elsmann eröffnet, der zunächst den Mitgliedern für ihr Engagement auch während der Pandemie dankte.

Gründung Die seit 1977 bestehende Organisation beteiligt sich ehrenamtlich an diversen Veranstaltungen rund um das Eltener Gemeinschaftsleben.

Der zweite Punkt auf der Tagesordnung war die Vorstellung der neuen Mitglieder, die der Zahl der Abgänge gleicht, wodurch die Mitgliedszahl unverändert bleibt. Es sind 84, so Elsmann. Er wertete die Zahl vor allem mit Blick auf die Corona-Pandemie als Erfolg.

Der anschließend vorgetragene Jahresrückblick fiel sehr kurz aus, da in den letzten anderthalb Jahren nahezu alle großen Veranstaltungen ausfielen. Das heißt jedoch nicht, dass die IWE die Füße still hielt. So wurden Weihnachten 2020 Präsente für Bewohner und Pfleger des Altenheims verteilt, um zum einen die tatkräftige Unterstützung der Pfleger zu würdigen und andererseits zumindest ein wenig Weihnachtsfreude bei den Bewohner aufkommen zu lassen, da diese aufgrund der Auflagen im Dezember das Frohe Fest ohne Familie feiern mussten.