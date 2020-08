Wegen Corona : Adventsmarkt in Hüthum abgesagt

Adventsmarkt in Hüthum abgesagt

Hüthum Sicherheit geht für den Heimatverein Hüthum-Borghees vor. Und deshalb gibt es in diesem Jahr nicht den beliebten Adventsmarkt.

Schweren Herzens hat sich der Heimatverein Hüthum-Borghees dazu entschlossen, den Adventsmarkt in Hüthum abzusagen. In Zeiten von Corona will man kein Risiko eingehen und hofft auf Verständnis für diese Entscheidung.