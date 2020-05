Kontrollen seit heute Morgen : Corona-Tests: Großaufgebot in Emmerich

Der Schlachthof in Groenlo. 20 Leiharbeiter aus Emmerich sind hier positiv getestet worden. Foto: dpa/David Young

Emmerich Seit Mittwoch morgen um 9 Uhr läuft ein Großeinsatz in Emmerich in Sachen Corona. Das Kreisgesundheitsamt und die Stadt Emmerich sind in bis zu neun Wohnungen und testen die Bewohner.

Das Gesundheitsamt des Kreises und Ordnungsamt der Stadt Emmerich machen ernst in Sachen Corona. Im gesamten Stadtgebiet sind die Trupps unterwegs und testen Leiharbeiter in ihren Unterkünften. Das Ergebnis steht noch nicht fest, sagte Bürgermeister Peter Hinze am Mittag.

Schon am Dienstag haben die Behörden vier Wohnungen in Emmerich unter Quarantäne gestellt. Bekannt geworden war, dass sich im niederländischen Schlachthof Groenlo Leiharbeiter infiziert hatten. 26 davon wohnen im Kreis Kleve, auf Emmerich entfallen 20.

Sie wohnen verteilt auf vier Wohnungen. Alle ihre Mitbewohner müssen in Quarantäne. In Emmerich waren es bis Mittwoch Mittag etwa 50 Leiharbeiter, die in Quarantäne gingen. Sie wohnen, so Hinze, zum Teil in Sammelunterkünften, zum Teil haben sich die Menschen aber auch mit zwei, drei Leuten eine Wohnung angemietet.

Am Wochenende war der Fall in Groenlo bekannt geworden. In dem dortigen Schlachthof wurden 147 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte die Gemeindeverwaltung Oost Gelre am Sonntag mit. Einem Bericht der Lokalzeitung „De Gelderlander” zufolge leben 79 der Infizierten in Deutschland, 68 in den Niederlanden.