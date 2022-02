Zahlreiche Infektionen in Rees : Omikron: Agnesheim bereitet Notstandsmeldung vor

Die Situation im Agnesheim in Rees hat sich wegen mehrerer Corna-Fälle zugespitzt. Foto: Michael Scholten

Rees In dem Seniorenheim in Rees sind aktuell 15 Mitarbeiter und 36 Bewohner infiziert. In der kommenden Woche könne es schwierig werden, die Versorgung sicher zu stellen, heißt es.

Die Situation in allen Pflegebereichen spitzt sich im Zuge der Ausbreitung von Omikron drastisch zu. Immer mehr Mitarbeitende fallen infiziert aus, meldet die Caritas in der Diözese Münster. Besonders schwer hat es derzeit unter anderem das Agnes-Heim in Rees getroffen. 15 Mitarbeiter und 36 Bewohner sind infiziert, so Wilhelm Rohde am Freitagmorgen. Er ist stellvertretender Leiter der Pro Homine Senioreneinrichtungen gGmbH, zu der auch das Heim in Rees gehört. Rhode fürchtet, dass er in der kommenden Woche eine Notstandsmeldung abgeben muss, weil die Versorgung nicht mehr sichergestellt werden kann. „Ich hoffe, dass es nicht dazu kommen muss, aber die Situation ist ernst und nicht nur bei uns“, sagt er.

Mit 15 Mitarbeitern sind mehr als 30 Prozent des Personals von 50 Pflegekräften im Moment in Quarantäne. Ein Hoffnungsschimmer sei, dass von den 36 infizierten Senioren niemand so ernsthaft erkrankt ist, dass er ins Krankenhaus musste. Bei allen gebe es derzeit einen milden bis mittleren Verlauf.

Am Freitag haben Mitarbeiter des Gesundheitsamtes noch einmal bei allen PCR-Tests genommen. Rhode hofft, dass die Ergebnisse über das Wochenende vorliegen, so dass er weiß, wie er in den kommenden Woche planen kann. Es ist bereits Personal aus anderen Einrichtungen der Pro-Homine-Gruppe nach Rees abgezogen worden. Aber auch das habe seine Grenzen, weil es schließlich auch in anderen Häusern Krankheitsfälle bei den Mitarbeitern gebe.

Immer schwieriger wird die Lage ebenso in den ambulanten Pflegediensten und den Kliniken. „Wie befürchtet wird nicht die Impfpflicht unser Problem sondern die Infektionslage“, sagt Klaus Schoch, Abteilungsleiter Gesundheitshilfe im Diözesancaritasverband Münster. Man werde sich an das Landesgesundheitsministerium wenden, damit Hilfsorganisationen und notfalls auch die Bundeswehr wieder zur Unterstützung gerufen werden können.

Bislang gibt es noch keine generelle Notlage. Kliniken, Altenheime und Pflegedienste sind im Einzelfall heftig betroffen, überwiegend wird das Ausbruchgeschehen derzeit als beherrschbar beschrieben. „Allerdings ist die Sorge groß, weil sowohl die Zahl der betroffenen Patienten als auch der ausfallenden Mitarbeitenden steigt,“ erklärt Schoch.

Im Agnes-Heim in Rees hat sich die Situation schon so zugespitzt, dass Wilhelm Rohde einen erneuten Einsatz der Hilfsorganisationen für erforderlich hält. Mit dem Malteser Hilfsdienst habe man schon im vergangenen Jahr gut Erfahrungen gemacht.

Allerdings sei beim Einsatz von Ehrenamtlichen zu bedenken, dass sie zunächst einmal noch einen Job hätten. Aber schon zu wissen, dass eine Entlastung in Aussicht ist, vielleicht gerade auch am Wochenende, könne die noch nicht infizierten Mitarbeitenden entlasten, so Rohde. Die übernähmen schon so viele Dienste wie nur eben möglich und seien ziemlich erschöpft.