Corona-Schutzverordnung : Diese Regeln gelten jetzt in Rees

REES Die neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW gilt seit Montag und hat auch mindestens bis zum 30. November direkte Auswirkungen auf den Alltag in der Stadt Rees. Konkret gelten ab sofort folgende Regelungen:

Gedenkveranstaltung/Volkstrauertag Am 9. November finden keine Veranstaltungen zum Gedenken an die Zwangsarbeiter in Rees statt. Stattdessen erfolgt ein stilles Gedenken mit Kranzniederlegungen. Abgesagt sind auch die Veranstaltungen zum Volkstrauertag am 15. November. Auch hier erfolgt in Rees und den Ortsteilen eine stille Kranzniederlegung durch jeweils zwei Personen.