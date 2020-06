Anlage an der Empeler Straße : Hilferuf aus dem Banja-Park

REES Eigentlich hatten die Banja-Betreiber an der Empeler Straße gedacht, ihre fünf kleinen Saunen am 30. Mai wieder eröffnen zu dürfen. Doch der Betrieb muss weiter ruhen. Eine Petition auf Facebook soll jetzt helfen.

Das Geschäft in Rees lief bislang gut. Ursprünglich mit drei Banjas gestartet, haben Helene Seel und ihr Mann die Anlage in der Zwischenzeit sogar noch um zwei weitere Blockhäuser erweitern können. Die Kunden kommen aus ganz NRW, die Termine sind in der Regel über Monate hinweg ausgebucht.

Die letzten Wochen und Monate hatten die Reeser Betreiber damit verbracht, Termine abzusagen und neue zu vergeben. Weil die Kunden mit der Buchung auch immer eine Anzahlung leisten müssen, wurden Tausende Euros zurückgezahlt. Gutscheine wollten die Betreiber nicht vergeben, „weil wir unseren Kunden gegenüber auch fair bleiben wollten“, wie Helene Seel erklärt. All das aber auch immer in der Annahme, dass die Anlage in Rees am Samstag wieder eröffnen darf, so wie es das Land zunächst in Aussicht gestellt hatte. Dass es nun nicht so weit kommt, hatte Helene Seel nur durch Zufall erfahren.