Engpässe wegen der Niederlande : Neue Corona-Testzentren in den Ortsteilen von Emmerich

Symbolbild. Foto: dpa/Fabian Strauch

Emmerich Die Niederlande sind hochgestuft worden. Pendler müssen sich testen lassen. Das erhöht den Druck auf die Testzentren. Aber es gibt bald neue, eine Entlastung ist bald erreicht.

Die Emmericher Stadtverwaltung hat am Mittwoch Neuigkeiten in Sachen Testzentren auf Facebook mitgeteilt. Zu finden sind diese Informationen auch auf der Homepage der Stadt Emmerich. Die Stadt verschickte zudem eine Pressemitteilung.

„Die Einstufung der Niederlande als Hochinzidenzgebiet hat auf Grund der vielen in Emmerich am Rhein wohnhaften Grenzpendler zu Engpässen bei der Vergabe von Testterminen geführt. Deshalb ist Bürgermeister Peter Hinze sehr erfreut, dass es bereits ab morgen (8.4.) zusätzliche Testmöglichkeiten im Stadtgebiet geben wird“, heißt es dort.

Der Bürgermeister wird auf der Homepage folgendermaßen zitiert: „Ich habe über Ostern mit der Firma Superol aus Hamminkeln in Kontakt gestanden. Sie haben zugesagt, ab morgen eine mobile Teststelle für Bürgertestungen in den Ortsteilen Praest, Vrasselt und Hüthum aufzubauen“, so die Pressemitteilung vom Mittwoch.

Vorab können in Kürze Termine über die Internetseite www.schnelltest-emmerich.de vereinbart werden. Einschränkend heißt es am Mittwoch dazu: „Die Seite befindet sich aktuell noch im Aufbau. Deshalb ist für den ersten Testtermin morgen im Ortsteil Vrasselt keine Terminvereinbarung im Vorfeld notwendig. Auch sonst wird es bei niedriger Auslastung der Teststation auch möglich sein, ohne vereinbarten Termine zu kommen. Unter Umständen muss allerdings mit Wartezeiten gerechnet werden.“

Für einen kostenlosen Test muss einzig und allein ein Nachweis über einen Wohnsitz in Deutschland (z.B. ein Personalausweis oder eine Meldebescheinigung) vorgelegt werden.

In Elten gehen in Kürze zwei Teststellen an den Start: Ab Freitag, 9.4. eröffnet Bernd Dewald, Inhaber der St. Vitus-Apotheke, ein Testzentrum am Eltener Markt (in der ehemaligen Praxis Dr. Doerwald). Ab morgen (8.4.) können über die Internetseite www.tz-elten.de Testtermine gebucht werden.

Eine weitere mobile Teststelle in Elten, die sich in unmittelbarer Nähe zur Autobahn befinden soll, ist derzeit in Planung. „Einzelheiten dazu werden in den nächsten Tagen bekanntgegeben“, heißt es auf der Homepage der Stadt Emmerich.

Weiter wird der Bürgermeister zitiert: „Ich weiß, dass auch die bestehenden Testzentren daran arbeiten, die Kapazitäten noch weiter hochzufahren. Ich bin guter Dinge, dass dann eine ausreichende Zahl an Test im Stadtgebiet angeboten werden kann.“

Die Einstufung der Niederlande als Hochinzidenzgebiet und die damit verbundene starke Nachfrage nach Tests habe alle ziemlich unvermittelt getroffen. Der Zeitpunkt der Einstufung – über die Osterfeiertage – sei dabei natürlich nicht unbedingt hilfreich gewesen.

Die mobile Teststelle der Firma Superol wird jeweils in der Zeit von 10 bis 19 Uhr an folgenden Örtlichkeiten aufgebaut:

Ortsteil Praest (Amtsplatz)

Dienstags - 13./20./27. April und 4./11./18./25. Mai

Ortsteil Vrasselt (Straße „Dreikönige“ - Parkplatz gegenüber der Kirche)

Donnerstags - 08./15./22./ 29. April und 06./13./20./27. Mai

Ortsteil Hüthum (Eltener Straße - Parkplatz vor ehem. Volksbank-Gebäude)