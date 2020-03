Test im Auto des Patienten : Corona-Mobil startet Mittwoch in Emmerich

Emmerich Mittwoch startet das Corona Drive-in, als mobile Probeentnahmestelle für die Tests auf das Corona-Virus in Emmerich. Die Kassenärztliche Vereinigung hat kreisweit Ärzte um Unterstützung und ihren Einsatz nach Einsatzplan vor Ort im Drive-in gebeten, damit die Patienten, die möglicherweise mit dem Corona-Virus infiziert sind, direkt in ihrem Auto getestet werden können.

Der Hausarzt schickt ein Formular an die Kreisverwaltung, diese teilt dem Patienten telefonisch einen Zeitkorridor mit, in dem er zur Teststelle kommen soll. Der Ort wird in diesem Telefonat bekanntgegeben. Die Patienten kommen dorthin, zeigen ihre Krankenversichertenkarte, die am Drive-in eingelesen wird. Kontrolliert wird hier, ob der richtige Patient zum Termin erschienen ist. Wichtig ist also: Karte dabeihaben, sonst kann der Termin nicht stattfinden!