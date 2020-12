Fünf positive Ergebnisse : Fünf Verdachtsfälle im Eltener Martinus-Stift

Das Martinus-Stift in Elten Foto: Caritas

ELTEN Bei zwei Bewohnern und drei Mitarbeitern gab es positive Testergebnisse. Der gesamte Wohnbereich des Eltener Altenheims wurde daraufhin unter Quarantäne gestellt.

(RP) In einem Wohnbereich des Caritas-Altenheimes St.-Martinus-Stift in Elten gibt es mehrere Corona-Verdachtsfälle. Das geben Geschäftsführer Hans-Wilhelm Paeßens und Pflegedienstleiter Henry Slagmeulen am Dienstag bekannt.