Corona-Krise in Emmerich : Emmericher Kitas und Schulen bieten Not-Betreuung an

Emmerich Die Emmericher Stadtverwaltung vergibt wegen der Corona-Pandemie Termine nur noch nach telefonischer Kontaktaufnahme.

Am Sonntag hat sich Emmerichs Bürgermeister Peter Hinze mit Mitarbeitern der Verwaltung und Vertretern von Schulen und Kindertagesstätten im Rathaus getroffen, um das weitere Vorgehen der Stadt in der Corona-Krise zu erörtern. Dabei wurde Folgendes beschlossen.

Schulen Alle Schulen im Stadtgebiet werden am Montag zunächst mit regulärer Personalbesetzung öffnen. Denn für die Schulen gilt laut Mitteilung des Schulministeriums NRW noch eine Übergangsregelung: Damit die Eltern die Gelegenheit haben, sich auf die neue Situation einzustellen, können sie bis einschließlich Dienstag ihre Kinder (Klasse 1-6) aus eigener Entscheidung zur Schule schicken. Ab Mittwoch wird es nur für Kinder der Klassen 1 bis 6 eine Not-Betreuung geben, deren Erziehungsberechtigten in „unverzichtbaren Funktionsbereichen“ arbeiten. Das betrifft sowohl die Unterrichtszeit als auch die anschließenden Betreuungsangebote (Offener Ganztag, Schule+).

Die Eltern erhalten ein entsprechendes Formular, in dem sie und der Arbeitgeber bescheinigen müssen, dass sie tatsächlich in einem der genannten Bereiche tätig sind. Das Formular kann in Kürze auch auf der Internetseite der Stadt (www.emmerich.de) heruntergeladen werden.

Kindertagesstätten An den Kitas gibt es ebenfalls eine Not-Betreuung für die oben aufgezählten Berufsbereiche. Für die Inanspruchnahme der Not-Betreuung müssen die Eltern ebenfalls das oben genannte Formular ausfüllen. Alle anderen Kinder, die nicht unter die Not-Betreuung fallen, müssen ab Montag zu Hause bleiben. Es gibt keine zweitägige Übergangsfrist, wie bei den Schulen. „Wir sind uns bewusst, dass das für viele Eltern eine große Herausforderung wird. Ich bitte alle Betroffenen darum, ihre Wut oder Unverständnis über diese drastischen, aber zweifelsohne notwendigen Maßnahmen nicht an den Einrichtungsleitern, Erziehern oder Lehrern auszulassen. Ich bin mir sicher, dass wir alle in Emmerich – ob Arbeitgeber, Nachbarschaften oder Familien – in dieser außergewöhnlichen Situation flexibel sind und zusammenstehen werden“, äußerte sich Bürgermeister Peter Hinze nach der Besprechung im Rathaus.