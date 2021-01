Corona : Hohe Impfbereitschaft bei Senioren und Personal

Emmerich/Rees Die Impfungen laufen an. Senioren sind die größte Risikogruppe, deshalb bekommen sie die Spritze zuerst Und die Bereitschaft in den Heimen ist groß.

Einen wahren „Impfmarathon“ bewältigten in dieser Woche vier Häuser der pro homine Senioreneinrichtungen, in denen insgesamt 650 Bewohner und Mitarbeiter gegen das Coronavirus geimpft wurden. Das hat am Freitag die Holding „pro homine“ mitgeteilt. Zu ihr gehören nicht nur die Senioreneinrichtungen, sondern auch das Willibrord-Spital in Emmerich und das Marienhospital in Wesel.