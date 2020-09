Kurzfristige Testungen vorgesehen : Corona-Fall jetzt auch in Millinger Kindergarten

REES/MILLINGEN In Millingen ist im St.-Quirinus-Kindergarten ein Corona-Fall festgestellt worden. Umfangreiche Testungen sollen kurzfristig erfolgen.

(bal) In Rees hat es einen weiteren Corona-Fall in einer Kita gegeben. Diesmal ist der St.-Quirinus-Kindergarten in Millingen betroffen. Wie der Kreis Kleve am Freitag dazu mitteilte, befände sich zusätzlich eine Kontaktperson aus der Einrichtung in Quarantäne. Umfangreiche Testungen würden kurzfristig erfolgen. Auch in der Realschule sowie in der Gemeinschaftsgrundschule Rees seien Kontaktpersonen ermittelt worden. Mit den Leitungen der Einrichtungen wurde jeweils abgestimmt, zunächst das Testergebnis abzuwarten, um über weitere Maßnahmen und Testungen zu entscheiden.

In Rees befinden sich momentan 56 Menschen in Quarantäne wegen des Coronavirus. Rund 40 der Fälle stehen in direktem Zusammenhang mit den beiden festgestellten Infektionen im Sonnenschein-Kindergarten. Dort war wie berichtet, zunächst bei einem Erzieher und später auch bei einem Kind die Erkrankung an Covid-19 festgestellt worden. Weil das Kind auch Kontakt zu Kindern anderer Einrichtungen hatte, mussten auch an Schulen in Rees und Millingen sowie in einem weiteren Kindergarten Coronatests durchgeführt werden, die allerdings alle negativ verliefen. Die Zahl der in Rees an Corona erkrankten Menschen liegt aktuell bei 61.