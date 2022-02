Senioreneinrichtung : Agnesheim vorerst bis Sonntag geschlossen

Rees 14 Mitarbeiter und 18 Bewohner sind aktuell in Quarantäne, aber die Lage im Reeser Seniorenheim ist jetzt stabil. Ergebnisse eine Reihentestung sollen am Montag vorliegen.

Der starke Anstieg der Coronazahlen im Stadtgebiet von Rees hat nicht nur zur Schließung der Lindenschule in Mehr geführt. Auch das Agnesheim ist am Mittwoch kurzfristig für Besucher geschlossen worden. Wie Wilhelm Rohde, stellvertretender Leiter der Pro-Homine-Senioreneinrichtungen der RP auf Nachfrage erklärte, soll die Schließung vorläufig bis zum Sonntag, 13. Februar, andauern.

Hintergrund sind die zahlreichen Infektionsfälle in der Einrichtung, von denen sowohl Mitarbeiter wie auch Bewohner betroffen sind. Aktuell (Stand Donnerstagnachmittag) sind 14 Mitarbeiter in Quarantäne. Außerdem sind 18 Bewohner betroffen. In den Tagen zuvor waren es doppelt so viele. Die Verläufe seien vorwiegend mild. Lediglich eine Bewohnerin musste ins Krankenhaus verlegt werden.