Convent aus Emmerich Vom Pferdekarren zum Wasserstoff-Lkw

Das Ein-Mann-und-ein-Pferd-Fuhrunternehmen wandelte sich zu einer Branchengröße in der Logistik. Eine Menschentraube auf dem Bild symbolisiert das Wachstum: Aktuell sind 76 Mitarbeiter in Emmerich beschäftigt. Zum Fuhrpark gehören 20 Lkw. Die türkisblauen 40-Tonner sind unterwegs in ganz Deutschland und den Benelux-Ländern. Ein weiterer Schwerpunkt ist England. Geladen haben sie häufig Gefahrgut. „In Emmerich ist die Chemie zu Hause, und für diese Branche organisieren wir die Lagerung und sehr viele Transporte“, erklärt Convent- Schramm.