Kabarett in Rees : „500 Prozent mehr Lebensfreude“

Dave Davies in Aktion im Reeser Bürgerhaus. Foto: Markus van Offern (mvo)

REES „Schluss mit der Depri-Stimmung“: Comedian Dave Davis zeigte im Reeser Bürgerhaus, wie man mit Humor durchs Leben kommt.

Er werde gleich in Rees auf der Bühne stehen, hörte man Dave Davis aus dem Backstage-Bereich des Bürgerhauses ins Handy sprechen. „In Ree-hees. Ja, das ist ein Ort. Ja, da leben Menschen“, klärte der Kölner Comedian seinen fiktiven Gesprächspartner am anderen Ende auf. Und als der selbsternannte „gute Braune“, der am 30. Januar 1973, genau 40 Jahre nach Hitlers Machtergreifung, als Sohn ugandischer Eltern in Deutschland zur Welt kam, dann die Bühne betrat, staunte er nicht schlecht: „Das sieht hier alles recht arisch aus“, urteilte Dave Davis nach einem ersten Blick ins niederrheinische Publikum.

Eine Umfrage unter den 210 Zuschauern im Reeser Bürgerhaus ergab, dass weder Türken noch Griechen noch Spanier noch Italiener im Bürgerhaus waren. Für etwas Multikulti sorgten eine Moldawierin und ein Belgier, weshalb sich Dave Davis vor einer „Belgianisierung des Abendlandes“ fürchtete.

Info Noch jede Menge Kabarett in diesem Jahr Burg Empel Am 29. August kommen Kabarett-Freunde in der Burg-Ruine Empel beim Comedy-Open-Air auf der kleinen Bühne auf ihre Kosten. Veranstalter ist der Heimatverein Millingen-Empel. Bürgerhaus Im Bürgerhaus treten in diesem Jahr noch folgende Comedians auf: Sebastian Puffpaff (5. September), Herbert Knebels Affentheater (11. Oktober) und Özan Corsar (6. Dezember). Karten für diese Veranstaltungen beim Bürgerservice.

Die Angst vor allem Fremden, der kleine Rassismus im Alltag und der große Rassismus Osten zogen sich wie ein roter Faden durch das zweistündige Programm „Genial verrückt!“ Dabei war es Dave Davis besonders wichtig, dem Publikum aufzuzeigen, dass sich die Deutschen einfach mehr lieben sollten, damit sie andere nicht hassen müssen. „Du bist eine geile Sau!“ bläute er jedem einzelnen Zuschauer gebetsmühlenartig ein. Es müsse endlich Schluss sein mit der deutschen Depri-Stimmung: „Leute, für so ein Elend sind meine Eltern damals nicht hierhergeflüchtet!“

Dave Davis versprach am Freitagabend, dass jeder Reeser am Ende des Auftritts im Bürgerhaus mit „500 Prozent Lebensfreude“ nach Hause gehe und das beherzigen werde, was sein Opa, der alte Schamana aus Uganda, immer gesagt habe: „Wenn die Sonne scheint aus Deinem Popo, dann hast Du auch im Dunkeln Licht.“

Mit viel Wortwitz, etwas Gesang und zuweilen recht predigtartigen Appellen machte sich Dave Davis als „Terrorist des Frohsinns“ dafür stark, dass die Deutschen die Leichtigkeit eines „Voodoo“-Lindenberg-Songs adaptieren und sich nicht von den Jammerhymnen eines Herbert Grönemeyers runterziehen lassen. Statt sich durch Parolen von „Rechtsexkrementen“ in seiner „German Angst“ bestätigen zu lassen, solle man einfach mal beim bärtigen Flüchtling in der Nachbarschaft klingeln und sich dessen Geschichte anhören. Und die AfD dürfe übrigens erst gewählt werden, wenn sie sich in „Afrikaner für Deutschland“ umbenennt.

„Es kommt nicht auf die Verpackung an, sondern auf die Inhalte“, so Davis. Nicht nur das Leben sei schön, sondern auch jeder Mensch, egal, welche Hautfarbe, welches Gesicht und welches Gewicht er habe. Allen Frauen, die sich von Frauenzeitschiften wie „Igitte“ und „Frau im Keller“ verrückt machen lassen, gab der Comedian eine weitere Weisheit seines Großvaters mit auf den Weg: „Du bist nicht zu dick. Du bist gut sichtbar.“

Im zweiten Teil des Abends ging Dave Davis auf die neuen Alltagsprobleme in seinem inzwischen 46 Jahre alten Leben ein: altersbedingte Weitsicht, abenteuerliche Prostatauntersuchung für 281 Euro und wachsende Torschlusspanik bei der Suche nach einer geeigneten Mutter für seine künftige Wunschtochter Toffiffee, bestärkt durch den gewaltigen Druck seiner ugandischen Mutter, die 15 bis 18 Enkel als realistisches Soll empfindet.

Auf eine klassische Zugabe verzichtete Dave Davis: „Die Machtverhältnisse sind klar. Ich habe das Mikro, die Türen sind zu. Hier kommt keiner raus, bevor ich das nicht sage.“ Und weit nach 22 Uhr nahm er sich im Foyer des Bürgerhauses noch reichlich Zeit für Fotos und Autogramme: „Ich schreibe auch auf Körperteile, aber die müssen vorher strammgezogen werden...“

(Michael Scholten )