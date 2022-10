Ein ganz besonderes Konzert in Rees : Cold Sweat - Eine Band wie ein Schweizer Uhrwerk

„Cold Sweat & the Horny Horns“ bei ihrem ausverkauften Auftritt im Music Club in Rees. Foto: Christian Hagemann

Rees Diese Band ist außergewöhnlich gut. „Cold Sweat & the Horny Horns“ zeigten am Freitag im ausverkauften Buena Ressa Music Club in Rees ihre Extra-Klasse.

Es gibt Bands, die auf der Bühne nur ein paar Takte brauchen, damit man ihnen zuhört. So eine Truppe ist „Cold Sweat & the Horny Horns“. Die Musiker hatten am Freitagabend einen ihren seltenen Auftritte. Der Buena Ressa Music Club war ausverkauft.

Maike Winter und Volker Prass auf der Bühne im Buena Ressa Music Club in Rees. Foto: Christian Hagemann

Selbstverständlich ...

Gleich zu Beginn machen die zehn Musiker klar, dass sie richtig gut sind. Schlagzeuger Graham Sanders setzt ein, dann folgt der Rest. Natürlich mit knackigem Bläsersatz, denn die „Horny Horns“ verstehen ihr Handwerk. Und was da von der kleinen Bühne im Musikclub herunterkommt, ist ein satter Sound, perfekt abgemischt und druckvoll.

Cold Sweat sind aber nicht laut. Es gibt keinen Notenbrei, zu dem es sich munter losstampfen ließe. Die Band spielt zusammen wie ein Schweizer Uhrwerk. Wer zuhört, erkennt die feine Rhythmus-Gitarre von Band-Neuzugang Rüdiger Kriesch, den akzentuierten Basslauf von Jan Neijenhuis, das variantenreiche Schlagzeug und das routinierte Keyboard von Christian Wissing.

Was sie spielen, ist gehobene Klasse. Die Band covert gerne komplizierte Arrangenemts und macht die Songs zu ihren eigenen. Es geht nämlich nicht darum, genau so zu klingen wie Chicago oder Aretha Franklin. Sondern wie Cold Sweat.

Und dabei kommt ihnen zugute, dass sie Bläser haben, die auf den Punkt genau sind. Christian Lehmann, Heiko Vollmer, Klaus Boldt und Martien Snijders bilden eine Einheit aus Trompete, Saxophon und Posaune, die am Niederrhein ihresgleichen sucht.

Abgesehen davon: Welche Coverband traut sich zu, in so einer anspruchsvollen Besetzung zu spielen?

Klar, dass an diesem Abend Molly Duncan mit seinem Saxophon vermisst wurde, dem die Band bei ihrem Auftritt einen Gruß gen Himmel sandte. Duncan, 2019 verstorben, spielte mit Ray Charles, Marvin Gaye, den Eurythmics, Eric Clapton und vielen anderen Stars. Mit „Pick up the Pieces“ landete er mit der Average White Band (1971-1983) einen Welthit.

Duncan war Mitglied von „Cold Sweat & the Horny Horns“. Muss man mehr sagen über die Qualität dieser Band?

Die Musiker hatten sich für ihren Abend in Rees eine Setliste ausgedacht, die gegen Ende natürlich wunderbar tanzbar wurde. Was das Publikum auch gerne annahm.

Dann die Überraschung: Als es zur Zugabe kommt, verlassen die Musiker die Bühne. Einzig Sängerin Maike Winter bleibt, später kommt Gitarrist Rüdiger Kriesch noch hinzu. Und Maike Winter zeigt, was sie drauf hat. Ihr Tonumfang ist beeindruckend, die Stimme markant. Mit scheinbarer Leichtigkeit wechselt sie die Lagen, ist auf der Bühne präsent.

Schon zuvor hatte sich Volker Prass vor seiner Kollegin verneigt. Wobei der „Cold Sweat“-Sänger sein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen braucht. Und seine humorvolle Moderation macht ihm auch so schnell niemand nach. Wer lässt schon den ganzen Saal für den zwölfjährigen Neffen ein Geburtstagsständchen singen und filmt das Publikum dabei? Volker Prass bekommt es mit Leichtigkeit hin.

Was bleibt nach so einem Abend noch zu schreiben?

Klar, die Soli ...

Die Band baut sie natürlich ein, allerdings dezent. Der Gitarrist, der auf der Bühne keine Miene verzieht, verfügt über flinke Finger und legt mal eben ein Tapping hin. Jan Neijenhuis (der Emmericher ist der Kopf der Band und am längsten dabei) zupft sich mit dem Bass für ein paar Momente in den Vordergrund. Und der Schlagzeuger, dem die Spielfreude während des kompletten Konzertes ins Gesicht geschrieben ist, lässt seine Extra-Klasse während eines Break der Band aufblitzen.

Zum Fazit dieses Abends gehört natürlich auch ein weiterer Gedanke: Wie schön, dass es den Buena Ressa Music Club gibt, der nicht nur dieses Konzert möglich macht, sondern auch viele andere.