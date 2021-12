Für Mitte 2022 geplant : Clivia-Gruppe will Tagespflege in Haldern einrichten

Die ehemalige Sparkasse an der Isselburger Straße soll zur Tagespflege umgebaut werden. Foto: Clivia

HALDERN 16 Tagespflege-Plätze sollen Mitte nächsten Jahres in den Räumlichkeiten der ehemaligen Sparkasse an der Isselburger Straße angeboten werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Voraussichtlich Mitte 2022 eröffnet die Clivia-Gruppe eine Tagespflegeeinrichtung in Haldern. Die Räume der ehemaligen Sparkasse werden in den nächsten Wochen und Monaten entsprechend umgebaut. Mindestens 16 Tagespflegeplätze sollen entstehen. „Wir wollen mit diesem Angebot kurzfristig eine Versorgungslücke in Rees schließen und Angehörigen die Möglichkeit der Entlastung bieten“, so Clivia-Geschäftsführer Christian Nitsch.

Die Clivia-Gruppe betreibt schon seit einigen Jahren erfolgreich eine Tagespflegeeinrichtung in Kleve. Mit rund 500 Mitarbeitern ist sie einer der führenden Anbieter von Dienstleistungen für ältere und pflegebedürftige Menschen in Kleve und am Niederrhein. Von der Versorgung im häuslichen und ambulanten Bereich über Betreutes Wohnen, Tagesbetreuung, der häuslichen 24- Stunden-Intensivpflege bis hin zur vollstationären Pflege in eigenen Pflegeheimen reicht das Spektrum. „Unsere ganzheitlichen Angebote und auch die Gruppendynamik fordert und fördert den Erhalt der Fähigkeiten von älteren Menschen“, erklärt Birgit Derks, Leitung der Clivia Tagespflege Kleve. „Unsere Einrichtung in Kleve wird sehr gut angenommen. Unsere Gäste kommen gerne und mögen unser Angebot“, berichtet Derks weiter. Von gemeinsamen Spielen, Basteln, Kochen und Singen bis hin zu gemeinschaftlichen Ausflügen bietet das Team einen bunten Strauß an Möglichkeiten. Nach dem erfolgreichen Klever Konzept soll auch die Halderner Tagespflege funktionieren.

Geplant ist eine gemütliche Wohnküche, ein Therapieraum, ein Ruhe- und auch ein Nostalgieraum. Die gesamte Einrichtung ist barrierefrei zugänglich und mit Behindertentoiletten sowie einem Pflegebad ausgestattet. Ein Team aus Pflegefachkräften und Betreuungskräften wird sich montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr um das Wohl der Gäste kümmern.

Damit das Konzept auch umgesetzt werden kann, sucht die Clivia-Gruppe noch Fachpersonal. „Wir werden eine Pflegedienstleitung, eine stellvertretende Pflegedienstleitung, Pflegefachkräfte, eine Betreuungskraft (43C) und eine Hauswirtschaftskraft einstellen. Wer für uns arbeiten möchte kann gerne schon jetzt eine Bewerbung bei mir einreichen“, sagt die Leiterin der Tagespflege Kleve.