Bürgermeisterwahl Willing zieht Kandidatur zurück

Clemens Willing hatte erst in der vergangenen Woche bekannt gegeben, für das Amt des Bürgermeisters erneut kandidieren zu wollen. Bereits im Jahr 2020, bei den letzten Kommunalwahlen, war er angetreten und kam dabei auf sieben Prozent der Stimmen. Am Sonntag hätte er bei einer Aufstellungsversammlung offiziell aufgestellt werden sollen. Daraus wird nun nichts. Unklar ist indes noch, ob die Versammlung am Sonntag dennoch stattfindet und vielleicht ein neuer Kandidat für die FDP seinen Hut in den Ring werfen wird.