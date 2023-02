Politik Clemens Willing will die Ratsarbeit fortsetzen

Auf der Homepage der Reeser FDP winken sie noch alle einträchtig in die Kamera, doch diese Zeiten sind vorbei; es war schon ein Paukenschlag, für den Clemens Willing Anfang des Monats bei den Reeser Liebralen sorgte, als er seinen Rückzug von der Bürgermeisterkandidatur in Rees bekannt gab. Eigentlich hätte er nur wenige Tage später von seiner Partei dafür das offizielle „Go“ erhalten sollen. Doch dazu kam es nicht. Die Unterstützung in den eigenen Reihen war zu gering, es gab sogar Widerstände. Willing zog die Konsequenzen und schmiss noch vor seiner offiziellen Nominierung wieder hin. Auch den FDP-Ortsparteivorsitz legte er nieder.