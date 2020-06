Citymanagement startet in Emmerich : „Der Nonnenplatz ist eine Katastrophe“

EMMERICH Das Citymanagement startete am Dienstag nach einer langen Corona-Zwangspause mit einem Gang durch die Innenstadt. Die Teilnehmer lieferten Ideen, wie sich die Lage in der Innenstadt bessern könnte.

Nonnenplatz: „Der Nonnenplatz ist eine Katastrophe. Raus mit dem Beton und Bäume pflanzen“, so ein Vorschlag. Da der Nonnenplatz die Verbindung zwischen Gesamtschule, dem Schulstandort Grollscher Weg und dem Jugendcafé darstellt, sollte man hier einen Platz für die Jugend schaffen. Eine andere Anregung ging darum, schattige Platze für die Besucher des Krankenhauses zu errichten. Weitere Vorschläge: ein Kiosk, Leseecke mit Telefonzelle voller Bücher oder eine Ecke, in der die Kinder mit Malkreide malen dürfen. „Besuchen Sie regelmäßig das PAN?“ fragte Lena Börsting, die in Emmerich das Citymanagement übernommen hat und in einem Büro an der Steinstraße sitzt. Es sei eine schöne Einrichtung, ein gutes Angebot auch für Feiern, was aber leider sehr wenig genutzt wird, so einige Besucher.