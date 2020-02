Neuer Impuls für den Emmericher Handel : Gegen Leerstand: Citymanagement stellt sich vor

EMMERICH Emmerich soll attraktiver werden. Auch mit Hilfe von Sachverstand von außerhalb. Citymanagement nennt sich das. Am Donnerstag, 13. Februar, ab 19 Uhr im PAN stellt sich das Büro „Stadt+Handel“ vor, das die Aufgabe in Zusammenarbeit mit Stadtverwaltung und der Wirtschaftsförderung übernehmen wird.

„Wir freuen uns sehr, dass es endlich losgeht und das City-Management als Bindeglied zwischen WFG und Gewerbetriebenden die innerstädtischen Themen angehen wird“, so Sara Kreipe, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Die Veranstaltung soll ein kurzer Impuls zur Innenstadt-Agenda von Emmerich für die nächsten Jahre werden.

„Digitalisierung wird dabei konsequent weitergedacht - der Fokus liegt aber auf den analogen Qualitäten der Stadt“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Falsche Polizisten: Zehn Anzeigen in Emmerich

Emmerich/Rees : Falsche Polizisten: Zehn Anzeigen in Emmerich

„Der Erfolg des City-Management wird stark davon abhängen, wie gut es gelingt, alle Beteiligten und deren Wünsche aktiv in den Prozess einzubinden. Das Konzept lebt vom Mit-Machen und Mit-Gestalten“, so Jens Bartel, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung im Emmericher Rathaus.

Notwendig ist das allemal, weil die Leerstände in der Stadt - besonders auf der Steinstraße - das Image von Emmerich belasten.

Wer im PAN dabei sein will, sollte sich anmelden unter der Rufnummer 02822/931016 oder per E-Mail an verena.vanniersen@stadt-emmerich.de wird gebeten.