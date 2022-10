Buchvorstellung in Emmerich : Autor Christoph Peters liest aus „Der Sandkasten“

EMMERICH Christoph Peters stammt aus Kalkar und lebt in Emmerich. Der Schristeller ist am Freitag, 28. Oktober, im PAN zu Gast. Er stellt dort sein neues Buch vor.

„Eine schonungslose Bestandsaufnahme“ verspricht das Buchcover des neuen Romans von Christoph Peters. Der aus Kalkar stammende Autor beschreibt in „Der Sandkasten“ nicht den Niederrhein, sondern verlegt das Geschehen in seine jetzige Heimat, nach Berlin .

Am Freitag, 28. Oktober, um 19 Uhr stellt Peters seinen neuen Roman im Rahmen des Niederrheinischen Literaturherbstes im PAN kunstforum vor. Seine Hauptfigur ist ein erfahrener Journalist. Kurt Siebenstädte hat schon alles erlebt – so glaubt er. Doch plötzlich kennt er die Spielregeln nicht mehr. Alles verändert sich. Die Coronakrise bringt Kurt Siebenstädter zu Fall. Der Mitt-Fünfziger, der sich zuvor so elegant in der politischen Welt der Hauptstadt bewegte, wird nicht mehr benötigt. Er tritt in ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Der kritische Journalismus ist nicht mehr gefragt. Eindeutige Positionierungen sind angesagt. Das Gendern erfordert einen ganz neuen Sprachgebrauch. Wer unvorsichtig formuliert, riskiert seinen Posten.