Christoph Niesemann verstorben : Traurige Nachricht für Emmerich

Der Jugendchor 1979 bei einem Auftritt in Elten in der St. Martinuskirche. Links zu sehen ist Chistoph Niesemann. Foto: Jugendchor

Emmerich Christoph Niesemann ist verstorben. Er war als Kantor von St. Aldegundis bekannt und gründete den späteren Jugendchor Emmerich. Dieser gewann 1980 den Landeswettbewerb „Jugend singt“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Trauer in Emmerich um Christoph Niesemann. Der bekannte Musiker ist am 27. Januar in Hagen verstorben.

Christoph Niesemann (†). Foto: Jugendchor

Vielen Emmerichern war Christoph Niesemann als Kantor von St. Aldegundis bekannt. Er kam zu Beginn der 70er Jahre mit Ehefrau Helga in die Rheinstadt. Damals gründete er einen Kinderchor, daraus wurde dann der Jugendchor Emmerich, der 1980 den Landeswettbewerb „Jugend singt“ mit der Aufführung von „Carmina Burana“ von Carl Orff gewann und sich seitdem „Landesjugendchor NRW“ nennen durfte.

Info Beisetzung im engsten Familienkreis Die Beisetzung von Christoph Niesemann findet im engsten Familienkreis statt. Der Gedenkgottesdienst wird am 15. März um 11 Uhr in St. Johann, Osnabrück, stattfinden. Kondolenzadresse: Bestattungsinstitut M. Waltermann, Trauerfall Christoph Niesemann, In der Aue 8, 49170 Hagen a.T.W.

Unter anderem sangen viele Schüler des Hansa- und des Willibrord-Gymnasiums dort mit, ebenfalls der jetzige Pastor Theo van Dornick und der damalige Kaplan Bernhard Lütgemöller, der heute Dechant in Werl ist. Auch eine Schallplatte mit dem Titel „Weihnacht in aller Welt“ mit 16 Liedern wurde aufgenommen „Die LP wurde mehrere 1000 Mal verkauft und ein Exemplar hat es sogar bis in den Vatikan geschafft“, erzählte Freddy Heinzel vor einigen Jahren der RP. In der Partnerstadt King’s Lynn wurden Konzerte gegeben, der Chor beteiligte sich auch an Landes-Chortagen. Neben einer guten musikalischen Ausbildung kam die Geselligkeit nicht zu kurz. Sogar Ehen innerhalb des Chores wurden gestiftet, so lernte Freddy Heinzel hier seine Sandra kennen.

Durch Ausbildung und Studium verließen etliche ihre Heimatstadt, Christoph Niesemann ging 1985 nach Osnabrück, wo er Leiter der bischöflichen Musikschule und Kantor und Musikdirektor der Gemeinde St. Johann wurde. Der Kontakt zwischen den Sängern und dem Chorleiter riss aber nie ab, man besuchte sich gegenseitig. Nach seiner Pensionierung zog Niesemann nach Hagen im Teutoburger Wald und gründete dort die Singgemeinschaft „Junger Chor Hagen“.

Die Erinnerung an den außergewöhnlichen Chorleiter und die besonderen Jahre der damals noch jungen Sänger sind nie verblasst. Erst Ende Dezember des vergangenen Jahres gab es ein Konzert mit den Arrangements der damaligen Schallplatte in einem Konzert zwischen den Jahren in der St. Georg-Kirche in Hüthum.

Cornelia Burgers und Andreas Puttkammer leiteten das Ensemble, das aus Mitgliedern des ehemaligen Jugendchores und den Castle Singers bestand. Die etwa 30 Chormitglieder standen im festlich geschmückten Chorraum, gemeinsam mit den Instrumentalisten des Abends: Malte Stum (Violine) und Kai Wanders (Violine) sowie Gerlinde Puttkammer und Norbert Voss am Klavier. Die zahlreichen Besucher konnten Christoph Niesemann leider nicht für das gelungene Konzert danken, da er aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein konnte.

(hg)