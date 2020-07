Reeser Bürgermeister gewählt : Christoph Gerwers wird Vorsitzender des deutschen Bildungsausschusses

REES Bürgermeister und Beigeordnete aus ganz Deutschland haben Christoph Gerwers zum neuen Vorsitzenden des Ausschusses für Bildung, Sport und Kultur des Deutschen Städte- und Gemeindebundes gewählt.

(RP) Seit 2008 ist Bürgermeister Christoph Gerwers bereits Vorsitzender des Schul-, Sport- und Kulturausschusses des Städte- und Gemeindebundes NRW. Jetzt wurde er bei der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Sport und Kultur des Deutschen Städte- und Gemeindebundes in Kamp-Lintfort einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt und vertritt in dieser Funktion ab sofort die Interessen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden aus ganz Deutschland in der Schul-, Sport- und Kulturpolitik.

Gerwers tritt die Nachfolge von Artur Christiansen aus Schleswig, an, der dieses Amt sieben Jahre innehatte. Dem Ausschuss gehören Bürgermeister sowie Beigeordnete aus ganz Deutschland an. Der Ausschuss, der sich zweimal im Jahr zur Beratung trifft, befasste sich in Kamp-Lintfort insbesondere mit den Auswirkungen von Corona auf die Schulen, den Sport und die Kultur und beschloss Forderungen an Bund und Länder.