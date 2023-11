Christoph Brüske in Emmerich Mit Humor gegen den Irrsinn in der Welt

Ein Vierteljahrhundert steht er jetzt schon solistisch auf der Bühne, der vollschlanke Polit-Kabarettist mit den rheinischen Genen. Und was gab es in der Zeit alles satirisch unter die Lupe zu nehmen: Wirtschaftskrisen, Pandemie und eine Welt in Spaltung. Aber Brüske ist derjenige, der sich immer wieder die Freiheit nimmt, sich dem humorvoll zu widersetzen. Gegen Hetze und Irrsinn in der Welt kämpft er an mit seinen Mitteln, die zahlreich sind. Als ehemaliger Opernsänger, Musicalautor und Gala-Entertainer verfügt das ehemalige Mitglied des Bonner Springmaus-Improvisationstheaters über ein reichhaltiges Repertoire, das er in seinem Jubiläumsprogramm gekonnt ausspielt.