Ende einer Ära - auch für Fans : Lindenstraße-Fan fiebert zum Finale mit

Christian Overfeld ist ein Fan der ersten Stunde. Seit 34 Jahren verfolgt der Platzwart des Reeser Wohnmobilstellplatzes jeden Teil der Kultserie, die am Sonntag zum letzten Mal über den Bildschirm flimmern wird.

Keine andere Fernsehserie war so nah am Puls der Zeit wie die „Lindenstraße“. Politische und gesellschaftliche Ereignisse wurden stets durch spontane Dreharbeiten in die aktuelle Sonntagsfolge eingebaut. Doch ausgerechnet jetzt, da die Corona-Krise ganz Deutschland und auch Bayern lahmlegt, kann der ARD-Dauerbrenner Mutter Beimer keine Atemmaske aufsetzen und den Bewohnern des Hauses Lindenstraße 3 in München keine Ausgangssperre auferlegen. Denn die „Lindenstraße“ ist seit dem 19. Dezember 2019 abgedreht. Die letzte der insgesamt 1758 Folgen läuft am Sonntag um 18.50 Uhr.