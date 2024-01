KLK und Johnson Matthey weisen jede Schuld von sich Chemiegestank in der Emmericher Innenstadt

Emmerich · Es ist ein Problem, das es zum letzten Mal vor zehn Jahren gegeben hat. Nun ist es wieder da: Es stinkt in Emmerich. Meistens in den Abendstunden. Nicht überall natürlich. Nur in dem Bereich, in dem die Chemiefirmen KLK und Johnson Matthey produzieren.

17.01.2024 , 12:59 Uhr

Die Firmen KLK und Johnson Matthey bilden einen großen Chemiestandort in der Nähe der Emmericher Innenstadt. Foto: Markus van Offern (mvo)