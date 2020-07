Emmerich : Kao investiert 30 Millionen Euro

Blick auf das Werksgelände an der Kupferstraße in Emmerich. Foto: Kao

Emmerich Einer der wichtigsten Arbeitgeber der Stadt bekennt sich mit einer Rekord-Summe zum Standort. Die Zahl der Mitarbeiter liegt jetzt bei 240 und soll auf 250 steigen. Auch neue Auszubildende werden eingestellt.

Die Kao Chemicals GmbH, bekannt als Hersteller von chemischen Vorprodukten für die kosmetische Industrie sowie von Tensiden und Spezialchemikalien, investiert in den Jahren 2020 bis 2022 rund 30 Millionen Euro in den Standort Emmerich.

Beschäftigte Aktuell sind am Standort in Emmerich 240 Mitarbeiter, darunter 20 Auszubildende in 6 verschiedenen Berufsbildern, beschäftigt.

Ab 2021 wird dann mit dem Bau einer komplett neuen Produktionsanlage auf dem Betriebsgelände an der Kupferstraße begonnen. Hier investiert Kao rund 25 Millonen Euro in den Standort und somit auch in die Zukunft der dann 250 Mitarbeiter. Bei dieser Investition handelt es sich um die größte Einzelinvestition, die es seit Bestehen des Unternehmens 1952 in Emmerich gab. In der neuen Anlage werden Vorprodukte hergestellt, die sich u.a. in Desinfektionsmitteln, Reinigungs- und Pflegeprodukte wiederfinden.