Champions League mit Spieler aus Elten Königsklasse: Robin Gosens will ins Halbfinale

Ein persönliches Erfolgserlebnis gab es für Robin Gosens. Der Fußballer aus Elten, der für Inter Mailand kickt, traf in der Partie bei US Salernitana. Dennoch reichte sein Treffer nicht, da die Heim-Elf in der Nachspielzeit noch den Ausgleich schaffte. So musste sich Inter mit einem 1:1 begnügen. Dabei wäre deutlich mehr möglich gewesen, da das Team in allen Belangen überlegen war.