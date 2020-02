Aufruf an Bürgermeister : CDU fordert Verbesserung an Masthoffstraße in Mehr

Die CDU bemängelt den Zustand und die Führung der Masthoffstraße. Foto: CDU

MEHR Zu enge Straßenführung soll behoben werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(bal) Die Mehrer CDU hat einen als Antrag formulierten Aufruf an Bürgermeister Christoph Gewers geschickt, um Probleme bei der Masthoffstraße in Mehr zu beheben. Zwischen der Overkampstraße und der Klückenhofstraße bestünden Schäden an Fahrbahn und Bankette. Zudem fehle im Mündungs-bereich zu anderen Straßen die notwendige Straßenbreite. In Abständen sei die Bankette wiederholt mit Schotter aufgefüllt worden, doch nach kurzer seien die Ränder wieder ausgefahren gewesen.

„Seit nunmehr zwölf Jahren wird dieser Mangel der Stadt Rees jährlich gemeldet – bisher mit wenig Erfolg“, schreibt der Mehrer CDU-Vorsitzende Lothar Krassa, der zudem betont: „ Das größere Problem an dieser Zufahrtsstraße von den Wohnsiedlungen zur Dorfmitte und zu den weiterführenden Straßen liegt in den Engpässen im Bereich der Kreuzungen an Overkampstraße/Klappheckstraße und Klückenhofstraße/Lilienweg. Hier trifft der in die Masthoffstraße einbiegende Verkehr direkt auf Gegenverkehr infolge zu enger Straßenführung. Zudem führt der Gehweg von der Overkampstraße aus ebenfalls in den befahrenen Teil der Straße. Eine ähnliche Situation haben wir im Bereich der Masthoffstraße von der Klückenhofstraße kommend“, erklärt Krassa.