Umstrittenes Zitat in Emmerich CDU will Info-Tafel neben dem Kriegerdenkmal

Das „EM“ steht für Ernst Moritz Arndt (* 26. Dezember 1769 in Groß Schoritz; † 29. Januar 1860 in Bonn). Er war Schriftsteller, Historiker und Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung. Diese war das erste gesamtdeutsche Parlament. Den Abgeordneten ging es um über eine freiheitliche Verfassung und die Bildung eines deutschen Nationalstaates. Arndt hatte sich mehr als 40 Jahre zuvor als Schriftsteller gegen die Herrschaft Napoleons in Deutschland gewandt. In seinen Schriften forderte Arndt den militärischen und zivilen Widerstand gegen die französische Besatzung. Damit verbunden war die Hoffnung auf die Bildung eines einheitlichen deutschen Nationalstaats. Das Gedicht „Wer ist ein Mann?“, aus dem das Zitat stammt, hat Arndt im Jahr 1813 verfasst. Das Kriegerdenkmal im Rheinpark wurde in der Zeit von 1912 bis 1913 gebaut. Neben der Inschrift oben gibt es unten eine zweite. Sie lautet: „Den gefallenen Helden. Die dankbare Vaterstadt.“