Vorgezogener Wahlkampf in Rees : Politischer Streit ums Freibad

Seit das alte Freibad geschlossen ist, gewinnt die Natur die Überhand. Im Bild: das 50-Meter-Becken. Foto: Michael Scholten

REES Obwohl längst entschieden ist, dass die Stadt Rees ein neues Freibad baut, hat sich ein Streit zwischen CDU und SPD um die Freizeiteinrichtung entzündet. Es geht um die Finanzierung und wer was zu welchem Zeitpunkt wollte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sommer, Ferien, Rekordtemperaturen — Faktoren, die Freibädern in der Regel hohe Besucherzahlen bescheren. Doch während sich andernorts an den Schwimmbadkassen lange Schlangen bilden, dümpelt das alte Reeser Freibad am Grüttweg vor sich hin. Dort, wo früher Kinder planschten und Badegäste Abkühlung genossen, gewinnt die Vegetation immer mehr die Oberhand. Denn das Reeser Freiband ist seit zwei Jahren dicht.

Die Entscheidung, an alter Stelle ein neues zu bauen, steht seit langem fest. Sie wurde von allen Parteien getragen. Doch jetzt hat sich ein Streit zwischen CDU und SPD entzündet, wer was zu welchem Zeitpunkt wollte und wie seriös gerechnet wurde. Das Freibad scheint zu einem vorgezogenen Wahlkampfthema geworden zu sein.

Info Altes Bad: 80.000 Liter Wasserverlust am Tag Sanierungsfälle Ein Problem des alten Bades: Das 50-Meter-Becken war abgesackt und undicht. Folge: Wasserverlust von 80.000 Litern am Tag. Problematisch auch die Chlorgasanlage. Sie war so alt, dass es keine Ersatzteile mehr gab. Besucherzahlen 2016 hatte das alte Band nur fünfmal mehr als 1000 Gäste. Das Defizit lag bei 80.000 Euro im Jahr.

Rückblick: Im Oktober 2016 hatte der Aufsichtsrat der Reeser Stadtwerke verkündet, das alte Freibad sei ein Sanierungsfall, das am besten gar nicht mehr geöffnet werde. Nicht nur die Kosten, die für Reparaturen aufgewendet werden müssten seien immens, auch die Besucherzahlen ließen derart zu wünschen übrig, dass für jeden Badegast 10 Euro draufgezahlt würden.

Ein Neubau schien zunächst kein Thema zu sein, da die Stadt gerade erst an der Haushaltssicherung vorbei geschrammt war. Erst nach längerem politischen Streit, Protesten der Bürger und vor allem nachdem klar war, dass die Stadtwerke in einem so genannten wirtschaftlichen Querverbund ihre Gewinne mit den Verlusten aus Hallen- und Freibad verrechnen durften, wurde beschlossen, ein neues Freibad zu bauen.

Doch jetzt kocht das Thema wieder hoch: Nachdem die CDU vor kurzem mit einem Faltblatt über den geplanten Neubau informiert hatte und der SPD vorwarf, sich unseriös bei der Finanzierung verhalten zu haben, hielt SPD-Bürgermeisterkandidat Bodo Wißen in einer Pressemitteilung dagegen: „Freibad zu dank CDU“, stichelte er und warf Union und Bürgermeister Christoph Gerwers vor, erst nach breitem Widerstand aus der Bevölkerung einem Neubau zugestimmt zu haben. Dass es momentan kein Freibad in Rees gäbe, sei ihr Verdienst.

Für CDU-Fraktionschef Dieter Karczewski reine Polemik: „Wir waren nie gegen den Bau eines neuen Freibades, sondern wollten die Finanzierbarkeit überprüfen und erst wenn sichergestellt ist, dass wir uns das Bad leisten können, auch bauen.“ Voraussetzung dafür sei der steuerliche Querverbund der Stadtwerke gewesen, den das Finanzamt billigte, was der Stadt in den nächsten 20 Jahren einen Steuervorteil von 3 Millionen Euro bringen würde. „Der SPD war das egal, es sollte auf jeden Fall gebaut werden, koste es was es wolle. Wir sparen also erheblich“, sagt Karczewski.

An der Entscheidung ein neues Freibad zu bauen, hält die Stadt Rees übrigens fest, auch wenn es nicht die erhofften Fördermittel in Höhe von zwei Millionen Euro gibt. Gut 4,5 Millionen Euro wird die Stadtverwaltung dann also selbst in die Hand nehmen müssen. Die Planungen sind weit gediehen, auch weil bereits eine Machbarkeitsstudie vorliegt. Das neue Freibad soll ein Becken mit sechs 25-Meter-Bahnen erhalten, dazu eines für Nichtschwimmer und ein Spiel- und Planschbecken.

In der vergangenen Woche gab es bereits ein erstes Treffen zur Vorbereitung der europaweiten Ausschreibung. Läuft alles glatt, könnte der Baubeginn schon im kommenden Jahr erfolgen, Eröffnung wäre im Jahr 2021.

Sollte es bei der Ausschreibung zu Verzögerungen kommen, wie auch der Fall beim Hallenbad, weil ein nicht berücksichtigter Bieter den Klageweg beschreitet, wird der politische Streit wohl weiter gehen.

(Markus Balser)