Stellvertretende Bürgermeisterin : Reeser CDU nominiert Angela Hommen

Rees Die Reeser CDU findet eine Nachfolgerin der beliebten Mariehilde Henning und schießt gleichzeitig gegen SPD-Chef Bodo Wißen scharf. Der sei nicht geeignet und falle nur unangenehm auf.

In ihrer Sitzung am Montag nominierte die Fraktion die 60-jährige verheiratete Mutter von zwei Kindern, die beruflich als Buchhalterin in einem Reeser Unternehmen tätig ist, als Nachfolgerin von Mariehilde Henning, die das Amt seit 2004 wahrgenommen hat.