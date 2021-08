Emmerich : CDU-Tag in Hüthum ist abgesagt

CDU-Tag in Hüthum ist abgesagt

HÜTHUM Eigentlich sollte der Oberbürgermeister der Stadt Essen, Thomas Kufen, am 9. September auf dem CDU-Tag in Hüthum sprechen. Das allerdings ist jetzt abgesagt.

Wann die Veranstaltung stattfindet, ist noch nicht klar. Hüthums CDU-Chef Erik Arntzen hat das am Dienstag mitgeteilt. „Für solche Veranstaltungen ist vorgesehen, dass wir vor Zutritt den Nachweis der Immunisierung, Genesung oder Testung prüfen müssten. Dies würde uns vor weitere organisatorische Herausforderungen stellen“, so Arntzen. „Leider haben wir auch nicht die gewohnte Resonanz an Rückmeldungen zu unserer Veranstaltung erhalten. Da wir dem Gastredner ein entsprechendes Forum bieten möchten, ist nachvollziehbar, dass wir und dazu entschlossen haben, den Hüthumer CDU-Tag derzeit nicht durchzuführen.“