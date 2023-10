Emmerich BGE und CDU - Die politische Ehe ist geschieden

Schule und Kindergarten Die BGE möchte, dass die Sanierung der Gesamtschule am Grollschen Weg erst einmal zurückgestellt wird. Sie soll, so die BGE, 28 Millionen Euro kosten. Darin enthalten ist auch die zeitweise Unterbringung der Schüler in Containern. Statt einer Sanierung ist die BGE ohnehin für einen Neubau der Gesamtschule an anderer Stelle. Vielleicht auf dem Steintor-Gelände. Zuerst aber soll städtisches Geld in den Ausbau von Kindergartenplätzen und die Ganztagsbetreuung an den Grundschulen gesteckt werden. „Alleine an der Liebfrauen-Grundschule kostet das acht Millionen Euro“, sagt Papendorf. Erst danach sei die Gesamtschule dran. „Und wir dürfen das Gymnasium nicht vergessen, das eine neue Mensa braucht“, so Papendorf.