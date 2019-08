Politik : CDU weist Aussagen Wessers zurück

Rees CDU-Fraktionschef Dieter Karczewski reagiert auf Interview des Grünen-Sprechers mit der RP.

(bal) Der Reeser CDU-Fraktionschef Dieter Karzcewski hat Aussagen von Helmut Wesser zurückgewiesen, die der Fraktionssprecher der Grünen im Interview mit der Rheinischen Post (Samstagsausgabe) getätigt hatte. Unter anderem hatte Wesser gesagt, die CDU hätte sich zur Umweltpartei erhoben. „Das stimmt so nicht“, widerspricht Karczewski. „Wir haben in der Presseerklärung lediglich bestätigt, dass das Thema Umwelt- und Klimaschutz bei den strategischen Zielen bis 2025 nur am Rand eine Rolle gespielt hat. Wir möchten aber, dass diese Themen das Handeln von Rat und Verwaltung zukünftig sehr viel stärker beeinflussen, als das bis heute der Fall ist. Ist Meinungsänderung in der Politik nicht legitim? Ich habe den Eindruck, dass Herr Wesser glaubt, bei diesen Themen einen Alleinvertretungsanspruch zu haben“, so Karczewski in einer Mitteilung.