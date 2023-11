Politik Michael Arts-Meulenkamp bleibt CDU-Chef in Rees

Am Freitag trafen sich 40 CDU-Mitglieder in der Gaststätte „Zum Hirsch“ in Mehr zur Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des Vorstandes. Als besondere Gäste konnte der Vorsitzende Michael Arts-Meulenkamp die Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz Silke Gorißen, die Mitarbeiter der Kreisgeschäftsstelle Kleve sowie Bürgermeister Sebastian Hense begrüßen.