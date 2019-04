Jahrestreffen : CDU Isselburg warnt vor „unbedachten Postings“

Isselburg Durch die gestiegene Bedeutung der sozialen Medien würden Ehrenamtler allzu leicht an den Pranger gestellt, mahnt die CDU.

(A.E.) Mit einer Besonderheit wartete der Stadtparteitag der CDU Isselburg in Werth auf. Seit mindestens 18 Jahren habe kein Isselburger Bürgermeister mehr eine CDU-Versammlung besucht, sagte der Vorsitzende Ulrich Gühnen. Deshalb zeigte er sich erfreut, dass Bürgermeister Michael Carbanje (parteilos) zu Gast war. Anders als sonst bestehe der Hauptteil seiner Rede nicht aus Kritik am Bürgermeister. „Durch seine Parteilosigkeit ist der Umgang erheblich einfacher geworden und das merkt man der gesamten poltischen Arbeit an“, bemerkte Gühnen. Der Vorsitzende bemängelte in seiner Rede, dass sich das Interesse an Politik aus Sitzungen und Versammlungen ins Internet verlagert. Zu schnell werde man in sozialen Medien von einem Fantasienamen, oft mit unwahren Behauptungen an den Pranger gestellt. „Ein unbedachtes Posting kann leicht einen motivierten Menschen zum Rückzug vom Ehrenamt bewegen“, stellt Gühnen fest.