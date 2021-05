Emmerich : Trauer um Uschi Hemmerle

Emmerich Die Frauen Union Emmerich und der CDU Ortsverband Elten trauern um ihr langjähriges Mitglied Uschi Hemmerle, die nach kurzer schwerer Krankheit vor wenigen Tagen verstorben ist.

Uschi Hemmerle war seit 1995 im Ortsverband Elten aktiv und war lange Jahre als Sachkundige Bürgerin in verschiedenen Ausschüssen des Stadtrats Emmerich vertreten. Zudem engagierte sie sich parallel in der Frauen Union Emmerich, wo sie von 2000 bis 2005 den Vorsitz innehatte und auch danach blieb sie ein festes Mitglied im Vorstand. „Mit Uschi Hemmerle verliert die CDU und die FU ein sehr herzliches und engagiertes Mitglied. Wir werden sie und ihr herzliches Lachen sehr vermissen“, so Marie Reintjes, Vorsitzende der Frauen Union Emmerich und stellvertretende Vorsitzende der CDU Elten.